أوكرانيا تبدأ محادثات مع أمريكا بشأن "الضمانات الأمنية‎"

قال مسؤول أوكراني كبير، اليوم الأحد، إن كييف ستبدأ مشاورات مع واشنطن، الأسبوع الجاري، بشأن تقديم ضمانات أمنية لها ريثما تكتمل عملية الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

وتأتي المحادثات، التي أعلن عنها أندريه يرماك، مدير مكتب الرئيس فولوديمير زيلينسكي، في إطار متابعة التعهدات التي أصدرتها مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى بعد قمة حلف شمال الأطلسي التي عقدت هذا الشهر في ليتوانيا، حول تقديم ضمانات أمنية وتنفيذها.

وكتب يرماك على "تليغرام": "نبدأ محادثات مع الولايات المتحدة هذا الأسبوع".

وقال: "الضمانات الأمنية لأوكرانيا ستكون التزامات ملموسة وطويلة الأجل، تضمن قدرة أوكرانيا على هزيمة العدوان الروسي، وكبح جماحه في المستقبل.. وستحوي آليات دعم مصاغة بوضوح".

وأضاف يرماك أن الضمانات "ستكون سارية المفعول حتى تحصل أوكرانيا على عضوية حلف شمال الأطلسي".

وعرضت قمة فيلنيوس الدعم لأوكرانيا في حربها ضد روسيا المستمرة منذ 17 شهرًا، وتعهدت دول منفردة بتقديم أسلحة جديدة، لكن لم يحدد موعد لنيلها عضوية الحلف ما دامت الحرب مستمرة.

واتفق أعضاء مجموعة السبع على أن تتفاوض كل دولة على اتفاقيات لتوفير ضمانات أمنية ومساعدة أوكرانيا في تعزيز جيشها.

وقال يرماك، في تصريحاته، إن أكثر من عشر دول أخرى انضمت إلى إعلان مجموعة السبع، وإن أوكرانيا تتفاوض بشأن شروط الضمانات المستقبلية مع كل منها.