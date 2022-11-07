تقرير: وصول "الشعبويين" إلى السلطة زلزال سياسي يهزّ السويد

قال تقرير نشرته مجلة "لوبوان" الفرنسية، إن صعود حزب الديمقراطيين السويديين المصنّف ضمن الأحزاب الشعبوية إلى السلطة مثّل زلزالا سياسيا حقيقيا في البلاد، بالنظر إلى خطابه الذي يهدد بزعزعة الهدوء الاجتماعي.

ووفق التقرير، فقد أدى ظهور حزب الديمقراطيين السويديين، وهو حزب شعبوي وقومي ومناهض للهجرة وله خطاب متطرف، إلى زعزعة المبارزة الهادئة عادة بين الاشتراكيين الديمقراطيين لرئيسة الوزراء المنتهية ولايتها ماجدالينا أندرسون واليمين المعتدل، وهما التشكيلان اللذان سيطرا على الساحة السياسية، ومنهما انحدر كل الوزراء السويديين لأكثر من 40 عاما.

وفي 11 سبتمبر/ أيلول الماضي، احتل حزب الديمقراطيين السويديين المركز الثاني في الانتخابات، خلف اليسار ولكن متقدما على اليمين التقليدي، ليصبح الكتلة الرئيسية في الائتلاف الذي يقف على وشك قيادة البلاد، ما يمثّل زلزالا سياسيا في ستوكهولم.

وأوضح التقرير أنّه "رغم تعيين أولف كريسترسون المعتدل على رأس حكومة لا تضمّ أي وزير من حزب الديمقراطيين السويديين فقد فاز حزب توبياس أندرسون بمعظم المناصب الرئيسية، وأصبح هذا النائب الذي نشر تغريدة حول تصدّر حزبه المشهد السياسي يبلغ من العمر 26 عاما أصغر رئيس للجنة الاقتصادية والصناعية في البرلمان".

وبحسب تقرير "لوبوان"، فإنّه "لدى إستراتيجيي هذا الحزب الديمقراطي الاجتماعي رسالة ينقلونها إلى مكونات المشهد السياسي في البلاد، وهي أنّ حزبهم محترم تماما ويجب من الآن فصاعدا أن يعامل مثل الآخرين، وهو ما لا تؤيده رئيسة الوزراء السابقة ماجدالينا أندرسون.

وأشارت "لوبوان" إلى أنّه تم رصد رئيسة الوزراء في ممر البرلمان السويدي، وهي تبتعد قليلا عن حشد النواب الجدد.

ونقلت المجلة الفرنسية عنها رؤيتها للمشهد السياسي السويدي الجديد بقولها، "إن حزب الديمقراطيين السويديين ليس حزبا كبقية الأحزاب، إنه غير مبني على أسس ديمقراطية، وهو يغذي الجدل على الشبكات الاجتماعية، مما يؤدي إلى "أمركة" النقاش السياسي في البلاد"، وفق تعبيرها.

وتابعت أندرسون قولها: "لقد ترك اليمين نفسه محاصرا، وواجبنا تجاه هذا الوضع نحن المعارضين الآن هو أن نراقب عن كثب تصرفات هذه الحكومة تحت تأثير المواقف المتطرفة لحزب الديمقراطيين السويديين".

وحمّلت أندرسون المعتدلين وزعيمهم أولف كريسترسون المسؤولية الأساسية عن صعود الشعبويين إلى السلطة في البلاد؛ بسبب "الخطأ الفادح" الذي ارتكبوه في عام 2021، حين أعلنوا حتى قبل الانتخابات، أنهم على استعداد للتحالف مع حزب الديمقراطيين السويديين"، بحسب تأكيدها.