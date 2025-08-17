"فريق دعم" أوروبي.. كيف يستعد زيلينسكي للقاء الحاسم مع ترامب؟

يستعد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي للقاء نظيره الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن، غداً الاثنين، في اجتماع حاسم يأتي بعد أيام قليلة من قمة ألاسكا التي جمعت ترامب بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ولن يكون زيلينسكي وحيداً في هذه "المواجهة" التي تبدو حاسمة ومحددة إلى حد كبير لأفق السلام في أوكرانيا، خاصة بعد أن تحدث الرئيس الأمريكي، مساء اليوم، عن "إحراز تقدم كبير" بشأن روسيا.

وسيكون لقاء ترامب وزيلينسكي حاسماً أيضاً للأوروبيين الذين يجدون أنفسهم أمام اختبار صعب، لتوحيد موقفهم المشترك قبل عرض رؤيتهم على ترامب في واشنطن، حيث عقدوا اليوم اجتماعا افتراضيا لهذا الغرض.

أخبار ذات علاقة مسؤول روسي لـ"إرم نيوز": الضمانات الأوروبية لأوكرانيا تهدد تفاهمات قمة ألاسكا

وقال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، في وقت سابق، إنه قدم "نصائح" لزيلينسكي قبل الموعد الحاسم.

وأكدت مجموعة من العواصم الأوروبية، اليوم، أسماء القادة الذين سيشاركون في المحادثات التي ستجمع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في العاصمة واشنطن الإثنين، فيما بدا أنه "فريق دعم وإسناد" قوي للرئيس الأوكراني.

وسيكون المستشار الألماني فريدريش ميرتس في طليعة القادة الأوروبيين المرافقين لزيلينسكي، وقال مكتبه إنه "سيناقش وضع جهود السلام في أوكرانيا مع الحاضرين الآخرين، ويؤكد اهتمام ألمانيا بالتوصل إلى اتفاق سلام سريع".

أخبار ذات علاقة ميرتس يعلن عن "خبر سار" بعد قمة ترامب وبوتين في ألاسكا

ويشارك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الرحلة إلى واشنطن، وأوضحت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون سيواصل "جهود التنسيق بين الأوروبيين والولايات المتحدة بهدف تحقيق سلام عادل ودائم يحفظ المصالح الحيوية لأوكرانيا وأمن أوروبا".

وتسافر رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أيضاً إلى واشنطن للمشاركة في المحادثات مع نظرائها الأوروبيين.

وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين من جانبها، في منشور على منصة "إكس" أنها ستشارك في الاجتماع بناءً على طلب من زيلينسكي.

وقال الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب عبر "إكس" إنه سيشارك في الاجتماع المخصص للسلام في أوكرانيا، فيما أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته أيضاً انضمامه إلى زيلينسكي والقادة الأوروبيين في المحادثات مع ترامب.