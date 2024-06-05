الانتخابات الأمريكية تضع إعلام الولايات المتحدة في منعطف حرج

قال موقع "آكسيوس" الأمريكي، إن وسائل الإعلام في الولايات المتحدة والمنغمسة عادة في التغطية السياسية تتصارع مع التحديات التي تهدد بقاءها مع اقتراب الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

وأضاف الموقع في تقرير أن صناعة الإعلام في البلاد تجتاحها عمليات إعادة هيكلة كبرى وتسريح للعمال وإصلاحات لغرف الأخبار، مما يسلط الضوء على الحاجة الملحة للمؤسسات الإخبارية للتكيف وسط الضغوط المالية المتزايدة.

وأعلنت صحيفة "واشنطن بوست" مؤخراً عن تحول كبير في هيكلها التحريري، اذ ستتنحى سالي بوزبي، أول رئيسة تحرير تنفيذية في الصحيفة، ليحل محلها مات موراي، رئيس التحرير السابق لصحيفة "وول ستريت جورنال".