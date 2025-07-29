بريطانيا: وعد بلفور يكفل حقوق الفلسطينيين ولا مبرر لاستمرار المعاناة

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، الثلاثاء، إن وعد بلفور تضمّن صراحةً عدم المساس بحقوق الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن بريطانيا تتحمل مسؤولية خاصة بشأن الدفع نحو حل الدولتين، انطلاقاً من دورها التاريخي.

وفي كلمته بمؤتمر الأمم المتحدة بشأن تسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، أضاف لامي أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين ما لم تنهِ إسرائيل الوضع المروّع في قطاع غزة، مؤكداً أنه لا يوجد أي مبرر للمعاناة المستمرة هناك، في ظل التدهور الإنساني المتفاقم.

ووصف وزير الخارجية البريطاني رفض حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حل الدولتين بأنه خطأ أخلاقي واستراتيجي، مضيفاً أن هذا الرفض يضر أيضاً بمصالح الإسرائيليين.

وأشار لامي إلى أن الحكومة البريطانية فرضت ثلاث حزم من العقوبات على المستوطنين الإسرائيليين، في خطوة تعكس رفضها انتهاكات تتم في الأراضي الفلسطينية، كما وصف آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة بأنها "صفعة للأمم المتحدة".

ورغم تأكيده أن دعم بلاده لإسرائيل "ثابت"، شدد لامي على ضرورة أن تقوم حركة حماس بنزع سلاحها، والإفراج الفوري عن جميع الرهائن.