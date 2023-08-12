بعد اغتياله في الإكوادور.. الوداع الأخير للمرشح الرئاسي "كولومبيون" (صور)

ودّع مئات الأشخاص المرشح الرئاسي فرناندو فيلافيسينسيو كولومبيون، أحد المرشحين الرئيسين للانتخابات الرئاسية في الإكوادور والذي اغتيل بالرصاص، الأربعاء، في ختام لقاء انتخابي في "كيتو".

ومساء الجمعة، ووري جثمان كولومبيون في مقبرة "مونتوليفو" شمال العاصمة، في مراسم خاصة حضرها عدد قليل من الأشخاص.

وفي وقت سابق، سُجي نعش الصحافي السابق في مركز مؤتمرات يقع شمال كيتو.