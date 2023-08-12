بعد اغتياله في الإكوادور.. الوداع الأخير للمرشح الرئاسي "كولومبيون" (صور)
ودّع مئات الأشخاص المرشح الرئاسي فرناندو فيلافيسينسيو كولومبيون، أحد المرشحين الرئيسين للانتخابات الرئاسية في الإكوادور والذي اغتيل بالرصاص، الأربعاء، في ختام لقاء انتخابي في "كيتو".
ومساء الجمعة، ووري جثمان كولومبيون في مقبرة "مونتوليفو" شمال العاصمة، في مراسم خاصة حضرها عدد قليل من الأشخاص.
وفي وقت سابق، سُجي نعش الصحافي السابق في مركز مؤتمرات يقع شمال كيتو.
وعُلقت لافتات ضخمة على الجدران تحمل صورة هذا المرشح الوسطي، البالغ من العمر 59 عامًا، والذي قُتل برصاص مجموعة مسلحة كولومبية تنتمي إلى "الجريمة المنظمة"، وفقًا للسلطات.
ووُضع على النعش المغطى بعلم الإكوادور وشاح رئاسي رمزي كُتبت عليه عبارة "سلطتي في الدستور".
وبثت شاشة عملاقة مقاطع فيديو للمرشح الذي احتل المرتبة الثانية بحسب استطلاعات الرأي بين المرشحين للانتخابات الرئاسية التي تُجرى دورتها الأولى في 20 آب/أغسطس.
وإثر حادثة الاغتيال، تم اعتقال 6 أشخاص للاشتباه بصلتهم بالجريمة، وقتلت قوات الأمن مهاجمًا سابعًا، جميعهم من كولومبيا.
وقال أنطونيو لوبيز، مدير حملة كولومبيون، خلال مراسم التكريم: "أمس الأول اخترقوا الديمقراطية بالرصاص، وشوَّهوا جزءًا من مكافحة الفساد".
يشار إلى أن "كولومبيون"، المعروف بتنديده بعمليات الفساد والنائب السابق، كان قد رشح نفسه لرئاسة البلاد لأول مرة.
وقال صديقه كريستيان زوريتا، الصحافي الذي شاركه في إجراء تحقيق ساهم في الكشف عن شبكة فساد واسعة تشمل الرئيس السابق رافاييل كوريا (2007-2017 ): "سأقاتل حتى أُحدد (الجناة)، ولن أترك هذا يمر دون عقاب".
وحُكم على "كوريا" الذي لجأ إلى بلجيكا، بالسجن 8 سنوات غيابيًا بتهمة الفساد.
تدابير عاجلة
حلَّ المرشح الضحية في المرتبة الثانية في استطلاعات رأي الناخبين مع نحو 13 % من الأصوات بحسب آخر استطلاعات معهد سيداتوس، خلف المحامية لويسا غونزاليس القريبة من كوريا مع 26,6 %.
وكان "كولومبيون" نائبًا في البرلمان الذي حلّه رئيس الإكوادور غييرمو لاسو، في أيار/مايو، لوضع حد لأزمة سياسية خطيرة.
وبعد هذا الاغتيال الذي صدم البلاد، فرض "لاسو" حالة الطوارئ 60 يومًا من أجل ضمان إجراء الاقتراع، وتم إبقاء موعد الدورة الأولى من الانتخابات في 20 آب/أغسطس.
كما أعلن الرئيس الحداد الوطني 3 أيام، واتهم "الجريمة المنظمة" بالوقوف وراء الاغتيال.
ووقَّع المرشحون الرئاسيون: ياكو بيريس، وكزافييه هيرفاس، وأوتو سونهولسنر، وبوليفار أرميخوس، على "اتفاق للأمن والسلام" يطالبون فيها بـاتخاذ "تدابير عاجلة" لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة.
كما طالبوا بإجراء التحقيق في الاغتيال بطريقة "سريعة، وشفافة، وصارمة".
وكان "كولومبيون" الخاضع لحماية الشرطة أعلن، الأسبوع الماضي، أنّه تلقّى وفريق حملته الانتخابية تهديدات مرتين.
وتواجه الإكوادور، خلال السنوات الأخيرة، موجة عنف مرتبطة بالاتجار بالمخدرات، وقد أدّت في خضمّ الحملة الانتخابية أيضًا إلى مقتل رئيس بلدية، ومرشح للبرلمان.
وكانت الدولة الواقعة بين البيرو وكولومبيا - أكبر منتجي الكوكايين في العالم - ملاذًا آمنًا في الماضي.
والعام 2022، بلغ عدد جرائم القتل في الإكوادور 26 جريمة لكل 100 ألف نسمة، وهو رقم قياسي لهذا البلد البالغ عدد سكانه 18,3 مليون نسمة.