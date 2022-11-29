روسيا البيضاء.. نقل معارضة بارزة مسجونة إلى العناية المركزة

أفادت قناة السياسي المحتجز فيكتور باباريكو على تطبيق "تيليغرام"، اليوم الثلاثاء، أن ماريا كوليسنيكوفا، قائدة الاحتجاجات المسجونة في روسيا البيضاء، نُقلت إلى وحدة العناية الفائقة بمستشفى في مدينة جوميل لأسباب غير معلومة.

وقالت القناة إن كوليسنيكوفا، التي وجهت انتقادات شديدة للكسندر لوكاشينكو رئيس روسيا البيضاء، نُقلت إلى المستشفى، أمس الإثنين.

وكتبت زعيمة المعارضة المنفية سفياتلانا تسيخانوسكايا عبر تطبيق تيليغرام: "أخبار فظيعة، عزيزتنا ماشا (ماريا).. نأمل جميعًا أن تكوني بخير".

وتقضي كوليسنيكوفا، وهي واحدة من قادة الاحتجاجات الحاشدة التي خرجت في الشوارع على لوكاشينكو في 2020، عقوبة السجن 11 عامًا لما تصفها بأنها ادعاءات ملفقة بتورطها في الاضطرابات.

وقال حساب باباريكو على "تيليغرام" إن كوليسنيكوفا (40 عامًا) نُقلت في الآونة الأخيرة إلى زنزانة تأديب في سجنها لكن لم تتضح مدة ذلك الاحتجاز التأديبي ولا تاريخ بدئه.

وأدارت كوليسنيكوفا حملة باباريكو الانتخابية لمنصب الرئيس عندما سعى إلى الترشح ضد لوكاشينكو في انتخابات 2020 التي أدت إلى احتجاجات حاشدة واجهت حملة قمع عنيفة، وبعد القبض على باباريكو قبل إجراء الانتخابات التي حقق فيها لوكاشينكو فوزًا ساحقًا، أبدت كوليسنيكوفا تأييدها لتسيخانوسكايا.