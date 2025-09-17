"التايمز": ستارمر سيعترف بدولة فلسطينية عقب زيارة ترامب

قالت صحيفة "التايمز"، إن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر سيعترف رسميًا بدولة فلسطينية نهاية هذا الأسبوع، عقب زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المملكة المتحدة.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن ستارمر أجّل إعلانه خوفًا من أن "تهيمن" هذه القضية على جدول أعمال الزيارة.

كان ستارمر قال في وقت سابق هذا الشهر إنه يعتقد أن للفلسطينيين حقًا لا يمكن إنكاره في دولة فلسطينية، بحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية.

وقالت بريطانيا وفرنسا وكندا وأستراليا وبلجيكا إنها ستعترف بدولة فلسطينية في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت لاحق من هذا الشهر.

وعبّرت إسرائيل عن غضبها من إعلان عدة دول عزمها الاعتراف بدولة فلسطينية في وقت تواجه فيه استنكارًا عالميًا واسعًا بسبب نهجها في حرب غزة، وتقول إن هذا الاعتراف سيكون مكافأة لحركة حماس.

ويقوم حل الدولتين على فكرة أن الطرفين يمكنهما التعايش بسلام جنبًا إلى جنب عبر إقامة دولة فلسطينية على الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967، مع ربط قطاع غزة والضفة الغربية بممر عبر إسرائيل.