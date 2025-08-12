رئيس وزراء المجر: روسيا انتصرت في حرب أوكرانيا

قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم الثلاثاء، إن روسيا انتصرت في الحرب في أوكرانيا، قبل قمة مقررة بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين، في ولاية ألاسكا الأمريكية، يوم الجمعة.

وأصبح أوربان الزعيم الأوروبي الوحيد الذي لم يؤيد، أمس الاثنين، بيانًا مشتركًا ينص على أن أوكرانيا يجب أن تتمتع بحرية تقرير مستقبلها، وفق وكالة "رويترز".

وقال أوربان، في مقابلة أجرتها معه قناة "باتريوت" على يوتيوب: "نتحدث الآن كما لو أن هذه حالة حرب مفتوحة، لكنها ليست كذلك. لقد خسر الأوكرانيون، وانتصرت روسيا في هذه الحرب".

وأضاف: "السؤال الوحيد هو متى وتحت أي ظروف سيعترف الغرب، الذي يدعم الأوكرانيين، بأن هذا قد حدث وما هي النتيجة المترتبة على كل هذا".

ورفضت المجر، التي تحصل على معظم طاقتها من روسيا، إرسال أسلحة إلى أوكرانيا، كما عارض أوربان بشدة انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، قائلا إن ذلك سيضر بشدة بالمزارعين المجريين وسيؤثر سلبًا في الاقتصاد.

وقال أوربان إن أوروبا أضاعت فرصة التفاوض مع بوتين في عهد إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، وهي الآن معرضة لخطر تحديد مستقبلها دون مشاركتها.

وأضاف: "إذا لم تكن تجلس إلى طاولة المفاوضات، فأنت على قائمة الطعام"، مشيرًا إلى أنه عارض جزئيًا البيان المشترك للاتحاد الأوروبي بشأن أوكرانيا؛ لأنه جعل أوروبا تبدو "سخيفة ومثيرة للشفقة" وفق تعبيره.