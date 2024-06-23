آتال: ماكرون سيبقى رئيساً لفرنسا أياً كانت نتيجة الانتخابات البرلمانية

قال رئيس الوزراء الفرنسي غابرييل آتال، إنه "مهما كانت نتيجة الانتخابات البرلمانية في فرنسا، فإن الرئيس ماكرون سيبقى رئيساً دائماً.. والسؤال الوحيد الذي لا يزال مفتوحاً هو من سيكون رئيس الوزراء وما هي الأغلبية التي ستحكم؟".

وشدد آتال في مقابلة مع صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية على أن "هذه المرة الأولى منذ خمسة وعشرين عاما التي يختار فيها الفرنسيون الأغلبية ورئيسا للوزراء خلال فترة ولايتهم".

وأكد آتال أنه يريد "القتال من أجل الفرنسيين في 2024، 2025، 2026" من دون إسقاط نفسه الآن إلى 2027، عام الانتخابات الرئاسية".

ومن المقرر أن تشهد فرنسا الانتخابات النيابية على دورتين في نهاية هذا الشهر ومطلع يوليو المقبل بعدما دعا ماكرون في الشهر الحالي إلى انتخابات مبكرة يسعى من خلالها إلى الإطاحة بتقدم "اليمين المتطرف" في الانتخابات الأوروبية.