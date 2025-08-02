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إدارة ترامب توقف تمويل برامج صحية حكومية لمكافحة الأمراض

إدارة ترامب توقف تمويل برامج صحية حكومية لمكافحة الأمراض
الرئيس الأمريكي دونالد ترامبالمصدر: غيتي إيمجز
إرم نيوز
إرم نيوز
02 أغسطس 2025، 1:09 ص

أوقفت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمويل مجموعة من برامج الصحة العامة التي تديرها المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، وفق قول مصادر  لصحيفة "وول ستريت جورنال"، يوم الجمعة.

وقالت الصحيفة إن هذه البرامج تشمل "مكافحة العنف بين الشباب والبحوث المتعلقة بالوقاية من الإصابات والوفيات الناجمة عن الأسلحة النارية، والجهود التي تستهدف مرض السكري وأمراض الكلى المزمنة وتعاطي التبغ، بحسب "رويترز".

 ونقلت الصحيفة عن شخص مطلع على الأمر قوله إنه "لم يتسن تحديد حجم الأموال المحتجزة، ولكن قد تصل إلى 200 مليون دولار".

 وكان البيت الأبيض قد أعلن، في وقت سابق، عن نيته خفض الإنفاق الصحي في الولايات المتحدة بأكثر من الربع العام المقبل.

وتواجه المعاهد الوطنية للصحة والمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تخفيضات بمليارات الدولارات.

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