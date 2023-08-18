ساركوزي: على أوروبا التحلي بالشجاعة للخروج من المأزق الأوكراني

أكد رئيس فرنسا الأسبق، نيكولا ساركوزي، أنه لم يعد متاحًا للاتحاد الأوروبي التشبث بفكرة "شن حروب دون الإنغماس فيها"، لافتًا إلى ضرورة اتباع الدبلوماسية، وليس اللهاث وراء مصالح الولايات المتحدة، وفق تعبيره.

وأشار ساركوزي في مقابلة مع صحيفة "لوفيغارو"، إلى أن مصالح واشنطن هنا تتجسد في إطالة أمد النزاع في أوكرانيا، موضحًا أنه "من الضروري التحلي بالشجاعة والخروج من هذا المأزق، لأن مصالح أوروبا في هذا الصدد لا تتوافق مع مصالح الأمريكيين، ولا يمكننا التمسك بالفكرة الغريبة القائمة على شن حرب دون الدخول فيها".