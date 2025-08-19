بمكالمة مدتها 40 دقيقة.. لماذا قطع بوتين اجتماع ترامب مع القادة الأوروبيين؟

أوقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ساعة متأخرة من يوم الاثنين محادثات مع القادة الأوروبيين في واشنطن بسبب مكالمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفقًا لعدة مصادر لصحيفة "بيلد" الألمانية.

وأفادت مصادر من دوائر المفاوضات بأنه سيتم إجراء المزيد من المفاوضات مع القادة الأوروبيين لاحقًا، ويحتمل أن يكون ذلك ضمن صيغة مختلفة.

وعلق الكرملين على المكالمة بالقول إن بوتين وترامب أجريا محادثة هاتفية استمرت حوالي 40 دقيقة، مضيفًا أن المحادثة "كانت صريحة وبناءة للغاية".

وتابع: "أبلغ ترامب بوتين بالمفاوضات مع زيلينسكي وقادة الدول الأوروبية؛ وعبر الرئيسان عن تأييدهما لاستمرار المفاوضات المباشرة بين وفدي روسيا وأوكرانيا".

وكشف الكرملين: "ناقش بوتين وترامب فكرة رفع مستوى المفاوضات الروسية الأوكرانية المباشرة؛ واتفق الرئيسان على مواصلة الاتصال الوثيق ببعضهما البعض بشأن الأزمة الأوكرانية ومواضيع أخرى ملحة".

وأشار بوتين، وفق الكرملين، إلى أهمية الجهود التي يبذلها الرئيس الأمريكي لتسوية الأزمة الأوكرانية.

هذا ونقلت وكالة فرنس برس عن مصدر مطلع على المحادثات قوله إن بوتين أبلغ ترامب أنه مستعد للقاء زيلينسكي.

واستقبل ترامب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والقادة الأوروبيين في البيت الأبيض لإجراء محادثات مهمة بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وأجاب ترامب وزيلينسكي عن أسئلة من الصحفيين قبل محادثات خلف الأبواب المغلقة بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وعقد الرئيسان بعد ذلك اجتماعًا أكبر مع حلفاء كييف الأوروبيين، ومن بينهم المستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، والرئيس الفلنلندي ألكسندر ستوب.