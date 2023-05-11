مصر والأردن وفرنسا وألمانيا تدعو لوقف التصعيد في غزة

دعا وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا ومصر والأردن، اليوم الخميس، إلى وضع حد لأعمال العنف بين إسرائيل وفصائل مسلحة في غزة، بعد ثلاثة أيام من تبادل إطلاق النار.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، عقب محادثات مع نظرائها في برلين، إن "إراقة الدماء يجب أن تتوقف الآن".

بدوره، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي: "التطورات السلبية يجب أن تتوقف، يتعين إعادة إحياء السلام.. من الضروري تهدئة الوضع والقيام بإجراءات لبناء الثقة قد تقود إلى أفق سياسي من أجل السلام".

ونفذت إسرائيل، اليوم الخميس، غارات جوية على قطاع غزة، الذي انطلقت منه دفعة جديدة من الصواريخ بعد استهداف قيادي آخر في حركة الجهاد الإسلامي.