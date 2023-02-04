تقرير فرنسي: إسرائيل حددت 3 آلاف هدف عسكري في إيران

وقال التقرير الذي أورده موقع صحيفة "اندبندنت فارسي"، اليوم السبت، إن "خطة مهاجمة مراكز ومنشآت الحكومة الإيرانية جاهزة على الورق، كما راجعت السلطات العسكرية الإسرائيلية خطة العملية بالتفصيل".

ونقلت الإذاعة الرسمية الفرنسية عن مصدر قوله "إن إسرائيل لن تنفذ عملياتها العسكرية ضد المراكز العسكرية للحكومة الإيرانية وحدها"، مضيفاً إن "خطة الحكومة الإسرائيلية هي تشكيل تحالف ضد الجمهورية الإسلامية بحضور الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الغربية الأخرى، بما في ذلك فرنسا".

ووصف بنيامين نتنياهو الذي وصل الخميس الماضي إلى باريس، لقاءه مع الريس إيمانويل ماكرون بأنه من أفضل لقاءاته، معرباً عن أمله في أن تدرس الحكومة الفرنسية خطة إدراج اسم الحرس الثوري في قائمة المنظمات الإرهابية ووضعها على جدول الأعمال.