برلمان النرويج يدعو الحكومة للاعتراف بدولة فلسطينية‎ "مستقلة"

تبنَّى برلمان النرويج، اليوم الخميس مقترحًا يطلب من الحكومة الاستعداد للاعتراف بدولة فلسطينية "مستقلة"، على أساس أن يكون لهذا القرار "أثر إيجابي على عملية السلام" في الشرق الأوسط.

وجاء في النص أن البرلمان النرويجي "يطلب من الحكومة أن تكون مستعدة للاعتراف بفلسطين دولة مستقلة عندما يمكن أن يكون لهذا الاعتراف أثر إيجابي على عملية السلام، لكن دون أن يكون مشروطًا بالتوصل إلى اتفاق سلام نهائي".

وتم تبني النص بأغلبية واسعة رغم أنه صدر عن حزبي العمال والوسط المشكلين لحكومة أقلية، لكنه استفاد من تأييد برلمانيي المحافظين أهم حزب معارض، وأحزاب سياسية أخرى.

وبيد أنه لن ينفذ فورًا اعتبارًا لأنه يشترط الاعتراف بدولة فلسطين باستئناف عملية السلام. وجاء لقطع الطريق على مبادرة أخرى لمجموعة من الأحزاب الصغرى تدعو إلى اعتراف فوري بدولة فلسطين.