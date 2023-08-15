تقرير: تماسك المؤسسة العسكرية الإسرائيلية مهدد

اعتبر موقع "ذا ميديا لاين" الأمريكي في تقرير له أن تماسك المؤسسة العسكرية الإسرائيلية أصبح في دائرة التهديد، بالتزامن مع ردود فعل عنيفة أشعلتها خطة الحكومة للتعديلات القضائية.

وجاء في التقرير: "اعتاد الجيش أن يسمو فوق الخلافات السياسية، لكنه الآن يواجه تحديًا خطيرا، فللمرة الأولى يعلق وسط انقسام تجد فيه إسرائيل نفسها بين معارض ومؤيد للإصلاحات القضائية".

وأوضح التقرير أن قوات الاحتياط نفذت تهديدها بعدم الالتحاق بالخدمة الطوعية كجزء من معارضتها للإصلاحات القضائية، وهي التي تعتمد عليها الكثير من الوحدات في أداء المهمات اليومية.

ونقل التقرير قول الباحث في معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي كوبي مايكل، إن "ما تشهده إسرائيل اليوم هو استخدام القوة العسكرية بغرض إلحاق أذى بالكفاءة العسكرية من أجل تحقيق هدف سياسي".

وأضاف مايكل: "الضرر الذي لحق بالجاهزية العسكرية هائل، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل سبب الأذى لمكانة المؤسسة العسكرية داخل المجتمع الإسرائيلي.. هذا الأمر ألحق الضرر بالردع لأن الجدل يتم علنا أمام الأعداء".

من جانبه، رأى أستاذ الدراسات السياسية في جامعة "بار إيلان" العبرية، شموئيل ساندلر، أنه من المبكر القول إن جاهزية الجيش تعرضت للضرر، لكن يتوجب إيقاف الأمر الآن.

وقال ساندلر: "ينبغي لنتنياهو القيام بمجازفة سياسية وأن يوقف التشريع، ويجب على رئيس الأركان إقناع قوات الاحتياط أن ما فعلوه يشكل تهديدا.. لا يوجد تهديد وشيك، لكن سوء التقدير قد يحصل في أية لحظة".