لوموند: تركيا تؤخر انضمام السويد للناتو دون تفسير واضح

أفردت صحيفة "لوموند" الفرنسية، مقالا يناقش تأخر تركيا في التصديق على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي، على الرغم من الالتزام الأولي في تموز/يوليو من جانب أنقرة.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وافق في البداية على دعم ترشيح السويد لحلف شمال الأطلسي، إلّا أنه بعد أشهر لا تزال عملية التصديق غير مؤكدة.

وأرجأ البرلمان التركي الذي يهيمن عليه حزب أردوغان، المناقشات دون تفسير واضح، ما خلق حالة من الغموض.

وسلطت الصحيفة الضوء على "العلاقة المتوترة" بين تركيا وحلفائها الغربيين، مع وجود خلافات حول قضايا مثل سوريا وروسيا وحركة حماس.

واعتبرت أن "سلوك أردوغان الذي لا يمكن التنبؤ به، يضع تركيا كحليف مستقل ومتحدٍ داخل الناتو".

وبحسب الصحيفة، "تستخدم تركيا نفوذها بشكل استراتيجي، مستغلة مكانتها لتحقيق مصالح ومكاسب مختلفة".

وأشارت "لوموند"، إلى أن "ما يزيد الوضع تعقيدًا شراء تركيا لنظام الدفاع الروسي S-400 في عام 2017، ما خلق توترًا داخل الناتو".