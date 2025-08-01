تايوان تسعى لخفض رسوم ترامب الجمركية المفروضة على صادراتها

أعلن رئيس تايوان، لاي تشينغ-تي، الجمعة، أنّ حكومته ستبدأ مفاوضات مع الولايات المتحدة لخفض الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المنتجات التايوانية بنسبة 20%.

وقال لاي في منشور على فيسبوك "لقد أعلنت الولايات المتحدة عن رسوم جمركية مؤقتة بنسبة 20% على تايوان، مع إمكانية التخفيض في حال التوصل إلى اتفاق"، مؤكداً أن حكومته "ستسعى جاهدة للحصول على مستوى معقول من الرسوم الجمركية".

وفي وقت سابق الخميس، قالت الناطقة باسم الحكومة التايوانية ميشال لي "توصلنا إلى تسوية معينة على صعيد مسائل من بينها الرسوم والعوائق التجارية غير المرتبطة بالتعرفات وتسهيل النشاط التجاري، فضلا عن متانة سلسلة الإمداد والأمن الاقتصادي".

وأضافت أن تايبيه "لا تزال تنتظر إنجاز مسار اتخاذ القرار في الحكومة الأمريكية"، وفق وكالة "فرانس برس".

وأكدت: "سنقوم بالإعلان ما إن تحصل تطورات".

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وأمهل الرئيس ترامب، شركاء واشنطن التجاريين حتى الأول من أغسطس للتوصل إلى اتفاق مع واشنطن وإلا فرضت عليها رسوم جمركية عالية.

وتواجه تايوان احتمال فرض رسوم جمركية عليها بنسبة 32%، فضلا عن تعرفات على شرائح شبه الموصلات التي تشكل محركا رئيسا لاقتصاد الجزيرة.