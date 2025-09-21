مصدران: "قيصر الحدود" قبل رشوة بـ50 ألف دولار من عميل سري للـ"إف.بي.آي

قال مصدران مطلعان اليوم الأحد إن توم هومان، قيصر الحدود الذي عينه الرئيس دونالد ترامب، قبل رشوة 50 ألف دولار من عميل سري تابع لمكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) العام الماضي في تحقيق كانت تجريه وزارة العدل الأمريكية وأغلقته منذ ذلك الحين.

وذكر المصدران اللذان رفضا الكشف عن هويتهما لتتسنى لهما مناقشة التحقيقات غير العلنية أن هومان وعد في المخطط المزعوم بعقود حكومية متعلقة بالهجرة عندما انضم إلى إدارة ترامب مقابل المال.

وقال أحد المصدرين إن مدير (إف.بي.آي) كاش باتيل أمر بإغلاق التحقيق خلال الصيف، على ما ذكرت وكالة "رويترز"، التي قالت إنه لم يتسن الوصول إلى هومان للتعليق.

وقال باتيل وتود بلانش نائب وزير العدل في بيان اليوم "نشأت هذه القضية في ظل الإدارة السابقة وخضعت لمراجعة كاملة من قبل عملاء مكتب التحقيقات الاتحادي والمدعين العامين في وزارة العدل. ولم يعثروا على أي دليل موثوق على ارتكاب أي مخالفات جنائية".

وجاء في البيان "يجب أن تظل موارد الوزارة مركزة على التهديدات الحقيقية للشعب الأمريكي، وليس على التحقيقات التي لا أساس لها من الصحة. ونتيجة لذلك، أُغلق التحقيق".

وأبلغ أحد المصدرين رويترز بأن التحقيق مع هومان بدأ في أغسطس/ آب 2024 تقريبا قبيل نهاية إدارة الرئيس جو بايدن وانبثق عن تحقيق منفصل يتعلق بالأمن القومي.

وقال المصدران لرويترز إن الخاضع للاستجواب في ذلك التحقيق المنفصل ذكر هومان مرارا، زاعما أنه كان يتلقى الرشى مقابل عقود حكومية مستقبلية.

وذكر المصدران أن عملية خداع سرية أعدت بإحكام، لتفضي إلى القبض على هومان وهو يقبل رشوة 50 ألف دولار في حقيبة من سلسلة مطاعم كافا. وسجلت السلطات وقائع هذه العملية.

ويشرف هومان على حملة إدارة ترامب للترحيل الجماعي للموجودين في الولايات المتحدة دون سند من القانون. وقال البيت الأبيض إنه لم يشارك في منح أي عقود.