روسيا: لا حاجة للالتزام بقيود الأمم المتحدة على تكنولوجيا صواريخ إيران

قالت وزارة الخارجية الروسية، الثلاثاء، إنها لم تعد بحاجة إلى الالتزام بالقيود التي فرضها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على تقديم تكنولوجيا الصواريخ لحليفتها إيران فور انتهاء سريانها، الأربعاء، دون أن توضح ما إذا كانت تعتزم، الآن، دعم برنامج إيران الصاروخي.

وأضافت الوزارة في بيان صدر عنها أن "الإمدادات من وإلى إيران بالمنتجات الخاضعة لنظام مراقبة تكنولوجيا الصواريخ لم تعد تتطلب موافقة مسبقة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

وتم وضع القيود في القرار رقم 2231 لعام 2015 الذي صادق على الاتفاق النووي الذي بموجبه رفعت: بريطانيا، والصين، والاتحاد الأوروبي، وفرنسا، وألمانيا، وروسيا، والولايات المتحدة، العقوبات المفروضة على إيران مقابل قيام طهران بالحد من برنامجها النووي.

وفي 2018، أعلن الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، وأبقى العقوبات الأمريكية مفروضة من جانب واحد، وبعد ذلك قامت إيران بتسريع برنامجها النووي الذي تقول إنه مخصص فحسب للأغراض السلمية.

ومع انهيار الاتفاق، أعادت الأمم المتحدة فرض العقوبات التي تهدف إلى منع إيران من تطوير صواريخ باليستية طويلة المدى قادرة على حمل رؤوس نووية، لكن هذه القيود سينتهي سريانها يوم الأربعاء.