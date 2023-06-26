لافروف يكشف مصير عمليات فاغنر في أفريقيا

كشف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الإثنين، مصير عمليات مجموعة فاغنر في مالي وجمهورية أفريقيا الوسطى، بعد تمردها يوم السبت.

وأعلن زعيم فاغنر، يفغيني بروغوجين، السبت تمرده على القيادة الروسية وبدء زحف قواته نحو موسكو، عقب سيطرتها على مدينة روستوف، إلا أن وساطة من قبل الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، أنهت التمرد.

وقال لافروف لتوضيح مصير عمل جماعة فاغنر، إنها ستواصل عملياتها في مالي وجمهورية أفريقيا الوسطى، رغم أحداث التمرد الأخيرة.

وأضاف لافروف في تصريح أدلى به لقناة روسيا اليوم، إن عناصر فاغنر يعملون في الدولتين الأفريقيتين بصفة مدربين، وسيواصلون عملهم، مشيرا إلى أن الأحداث الأخيرة لن تؤثر بالطبع على علاقة روسيا مع شركائها وأصدقائها.