مساعد لبايدن يعتزم زيارة إسرائيل مع تولي الائتلاف اليميني السلطة
قال مسؤول في البيت الأبيض يوم الاثنين، إن مستشار الرئيس جو بايدن للأمن القومي، جيك سوليفان، يخطط لزيارة إسرائيل هذا الشهر بعد تشكيل حكومة جديدة بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وتأتي الاجتماعات في إسرائيل في الوقت الذي أثار فيه تحالف نتنياهو الجديد مع القوميين المتطرفين قلق مسؤولي البيت الأبيض بشأن احتمالات تدهور علاقات إسرائيل مع الفلسطينيين بحسب وكالة رويترز.
واستشهد شابان فلسطينيان، فجر الاثنين، وأصيب آخرون في اشتباكات وقعت بين مسلحين فلسطينيين وقوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت قرية غرب جنين لهدم منزل فلسطينيين نفذا عملية أدت لمقتل إسرائيلي.
ويعمل بايدن أيضا على إيجاد أرضية مشتركة مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة بشأن نهج تجاه المحادثات النووية الإيرانية المتوقفة.
وقال بايدن يوم الخميس إنه يتطلع إلى العمل مع نتنياهو، الذي وصفه بأنه "صديقي منذ عقود"، وملتزم "بدعم حل الدولتين ومعارضة السياسات التي تعرض قابلية تطبيقه للخطر أو تتعارض مع مصالحنا وقيمنا المشتركة".
وقال المسؤول في الإدارة الأمريكية، إن مواعيد اجتماعات سوليفان لم تُحدد بعد.