مساعد لبايدن يعتزم زيارة إسرائيل مع تولي الائتلاف اليميني السلطة

قال مسؤول في البيت الأبيض يوم الاثنين، إن مستشار الرئيس جو بايدن للأمن القومي، جيك سوليفان، يخطط لزيارة إسرائيل هذا الشهر بعد تشكيل حكومة جديدة بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وتأتي الاجتماعات في إسرائيل في الوقت الذي أثار فيه تحالف نتنياهو الجديد مع القوميين المتطرفين قلق مسؤولي البيت الأبيض بشأن احتمالات تدهور علاقات إسرائيل مع الفلسطينيين بحسب وكالة رويترز.