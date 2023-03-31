في حدث تاريخي.. صوفي بينيه تترأس اتحاد نقابات عمال فرنسا

شهدت فرنسا، في خضم الأزمة السياسية والاقتصادية التي تعيشها، حدثاً تاريخياً، تمثل في فوز أول امرأة برئاسة اتحاد نقابات العمال اليساري.

وحققت صوفي بينيه مفاجأة مدوية بعدما أصبحت أول امرأة تفوز برئاسة هذه المنظمة التي أنشئت قبل 128 عاماً، في مؤتمرها السنوي لاختيار رئيسها الجديد.

وجاءت صوفيا بينيه في رئاسة الاتحاد خلفاً لفيليب مارتينيز، صاحب الشارب الكثيف المميز، الذي كرس نضال النقابات العمالية ضد مشاريع حكومة ماكرون، حسب إذاعة "مونت كارلو الدولية" الفرنسية.

وكانت النقابة، قد قررت في مؤتمرها الثالث والخمسين لاختيار خليفة لمارتينيز، أن يتم اختيار الأمين العام الجديد من بين السيدات اللواتي يشغلن مناصب قيادية، حتى يتم رد الاعتبار لنضال السيدات، حيث لم يسبق أن ترأست امرأة الأمانة العامة لنقابة اليسار التي أسست عام 1895.

وتعرف صوفي بينيه، وتبلغ من العمر 41 عاماً، بأنها كانت ترأس في شبابها نقابة "يونيف" الطلابية اليسارية وكانت من بين أبرز وجوه مظاهرات قانون العمل في العام 2005 والتي دفعت حكومة الرئيس جاك شيراك لسحب القانون بعد مظاهرات طلابية كبيرة .