مصدر لـ"إرم نيوز": نجاد لم يدلِ بصوته في الانتخابات الرئاسية

كشف مصدر مقرب من الرئيس الإيراني الأسبق عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام، محمود أحمدي نجاد، مساء الجمعة، أن الأخير لم يدلِ بصوته في الانتخابات الرئاسية.

وكان مجلس صيانة الدستور (هيئة مشرفة) قد استبعد نجاد ومنعه من خوض سباق الانتخابات الرئاسية، بعد ترشيحه في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال المصدر لـ"إرم نيوز" إن "نجاد أبلغ مقربيه منذ أيام بأنه لن يدعم مرشحاً في هذه الانتخابات، ولن يشارك فيها".