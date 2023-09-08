مساعدات عسكرية أمريكية لأوكرانيا بقيمة 600 مليون دولار

أعلنت الولايات المتحدة، الخميس، عن مساعدة عسكريّة جديدة بقيمة 600 مليون دولار لأوكرانيا، تشمل خصوصًا معدّات لإزالة الألغام، وأنواعًا مختلفة من الذخائر.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، في بيان، إنّ هذه المساعدة تهدف إلى تلبية "احتياجات أوكرانيا في ساحة المعركة" وتُظهر "الدعم الثابت" للولايات المتحدة.

غير أنّ هذه المساعدة الجديدة لن تكون متاحة على الفور في الميدان، إذ إنّها تندرج في إطار برنامج المساعدات الأمنيّة لأوكرانيا الذي من خلاله تُوفّر واشنطن معدّات لهذا البلد عبر صناعتها الدفاعيّة أو شركائها بدلًا من أن تَسحب مباشرةً من مخزوناتها.

ويأتي هذا الإعلان غداة كشف وزير الخارجيّة الأمريكي أنتوني بلينكن الأربعاء، عن مساعدة لكييف بقيمة مليار دولار، تتضمّن تزويد أوكرانيا بذخائر تحوي اليورانيوم المنضّب من عيار 120 ملم مخصّصة لدبّابات أبرامز الأمريكيّة التي وعدت واشنطن بتسليمها لكييف.

وتقود الولايات المتحدة تحالفًا دوليًّا لدعم أوكرانيا، وتعهّدت تقديم أكثر من 43 مليار دولار من المساعدات العسكرية لكييف منذ بدء النزاع في شباط/فبراير 2022.