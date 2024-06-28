إيران.. المواطنون يترقبون فتح صناديق الاقتراع لانتخاب رئيسهم الجديد
تترقب الأوساط الشعبية في إيران بدء عمليات التصويت لانتخاب الرئيس الإيراني، التي ستنطلق خلال ساعات قليلة، في حين نشرت مصادر مختلفة أخبارا متضاربة حول انسحاب المرشح سعيد جليلي لمصلحة محمد باقر قاليباف.
ونفى سعيد جليلي صحة هذه الأخبار، عبر تدوينة على منصة "إكس"، أكد فيها عزمه على "تحمل عبء المسؤولية" بسبب "الدعم العاطفي" من الشعب.
وبعد ساعات، نشرت وسائل إعلام، تقارير عن انسحاب محمد باقر قاليباف لصالح سعيد جليلي، لينفي رئيس الحملة الانتخابية لقاليباف "علي نيكزاد" صحة هذه التقارير.
وأكد نيكزاد في مقطع مصور عبر منصة "إكس"، أن قاليباف متمسك بـ"العهد الذي قطعه مع الشعب لتشكيل حكومة ثورية".
وبعد هذه الأنباء حول الانسحاب والنفي المتتالي، تبادل كل من أنصار المرشحين جليلي وقاليباف الاتهامات ضد بعضهما البعض.
وقال الناشط السياسي والإعلامي المقرب من المرشح قاليباف "محمود رضوي" عبر حسابه في منصة "إكس"، إن "التوافق والاجماع بين قاليباف وجليلي قد فشل".
ويتخوف التيار الأصولي المتشدد من خسارة الانتخابات الرئاسية المبكرة التي ستنطلق صباح اليوم الجمعة، أمام مرشح واحد للتيار الإصلاحي النائب مسعود بزشكيان.
ويحظى بزشكيان بدعم واسع من الأحزاب الإصلاحية والمعتدلة بزعامة الرئيس الأسبق محمد خاتمي والرئيس حسن روحاني وقوى وشخصيات أخرى.
وكان المرشح المتشدد رئيس بلدية طهران، علي رضا زاكاني، وقبله أمير حسين قاضي زاده هاشمي، أعلنا في وقت سابق من اليوم، انسحابهما من سباق الانتخابات بهدف دفع "الأحزاب الثورية" للتوصل إلى تفاهم على مرشح واحد.