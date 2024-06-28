إيران.. المواطنون يترقبون فتح صناديق الاقتراع لانتخاب رئيسهم الجديد

تترقب الأوساط الشعبية في إيران بدء عمليات التصويت لانتخاب الرئيس الإيراني، التي ستنطلق خلال ساعات قليلة، في حين نشرت مصادر مختلفة أخبارا متضاربة حول انسحاب المرشح سعيد جليلي لمصلحة محمد باقر قاليباف.

ونفى سعيد جليلي صحة هذه الأخبار، عبر تدوينة على منصة "إكس"، أكد فيها عزمه على "تحمل عبء المسؤولية" بسبب "الدعم العاطفي" من الشعب.