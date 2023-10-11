إسرائيل تعلن وصول أول طائرة تحمل ذخيرة أمريكية

أعلن الجيش الإسرائيلي وصول أول طائرة تحمل ذخيرة أمريكية، عقب الوعود التي أطلقها الرئيس الأمريكي جو بايدن بالاستمرار في دعم إسرائيل وعدم التخلي عنها.

وقال بايدن في تصريحات صحفية، إن الولايات المتحدة تؤيد إسرائيل وتدعمها في حربها ضد حركة حماس، منددا بهجوم حماس، وواصفا ما أقدمت عليه الحركة بـ"الفظائع الإرهابية".

وأوضح بايدن أنه قرر إرسال حاملة الطائرات إلى الحوض الشرقي للبحر الأبيض لغايات الردع، مشيرا إلى أن أمريكا مستعدة لنقل أي أصول عسكرية أمريكية كلما تطلب الأمر.

وفجر اليوم الأربعاء، أعلن الجيش الأمريكي، وصول حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد فورد إلى شرق البحر الأبيض المتوسط، بالتزامن مع وصول أول طائرة أمريكية تحمل ذخائر إلى تل أبيب.

تعزيزات إسرائيلية لكافة التجمعات

الجيش الإسرائيلي أكد، اليوم الأربعاء، أن قواته قتلت ما لا يقل عن ألف مسلح فلسطيني تسللوا من غزة منذ مطلع الأسبوع، كما جرى إرسال تعزيزات لكافة التجمعات السكانية في إسرائيل في ظل اتساع الأعمال القتالية لجبهات أخرى.

وفي اقتباسات نشرتها صحيفة "يسرائيل هيوم" على موقعها الإلكتروني قال كبير المتحدثين باسم الجيش الأميرال دانيال هاجاري، إن من بين أهداف حماس التي تم تدميرها في الهجوم المضاد على غزة نظاما متطورا لتعقب الطائرات.

طوفان الأقصى والرد الإسرائيلي

جاء ذلك في الوقت الذي تتواصل لليوم الخامس على التوالي عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس السبت الماضي.

من جانبه، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة، وشنت غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع، أسفر عن سقوط مئات القتلى ومئات الجرحى، إضافة إلى تدمير أعداد كبيرة من البنايات والأبراج السكنية والمؤسسات والبنى التحتية.