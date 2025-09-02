اجتماع محتمل بين بوتين وكيم في الصين

ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون قد يعقدان اجتماعا في الصين حيث سيحضران احتفالات الذكرى السنوية الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف القول إن إمكانية عقد اجتماع بين بوتين وكيم ستُناقش بمجرد وصول الزعيم الكوري الشمالي إلى الصين في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء.

ومن المتوقع أن يصل كيم جونغ أون إلى بكين اليوم الثلاثاء على متن قطار خاص، في زيارة عمل رسمية، وفق وكالة "يونهاب".

وتأتي زيارة كيم إلى الصين لحضور احتفالية بمناسبة الذكرى الثمانين للانتصار في الحرب العالمية الثانية، وهي الزيارة الحادية عشرة لكيم إلى خارج البلاد.





