صورة أوكرانية قضت وجنينها بقصف روسي تفوز بجائزة "وورلد برس فوتو"

فازت الصورة التي التُقطت للشابة إيرينا كالينينا الحامل وهي تتحسس بطنها خلال عملية إجلائها من مستشفى التوليد في ماريوبول الأوكرانية، بالجائزة الأولى للصور الصحفية العالمية (وورلد برس فوتو)، الخميس.

وولد جنينها "ميرون" الذي ينبثق اسمه من كلمة "سلام" ميتا عقب الغارة الجوية الروسية، بعد أسبوعين تقريبا من بدء غزو أوكرانيا، وبعد نصف ساعة، توفيت الوالدة البالغة 32 عاما.

وقالت لجنة تحكيم أعرق مسابقة للتصوير الصحفي، إن الصورة التي التقطها يفغيني مالوليتكا من وكالة "أسوشيتيد برس" "تجسد عبثية الحرب ورعبها، وتسلط الضوء على مقتل الأجيال القادمة من الأوكرانيين".