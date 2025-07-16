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روسيا: نراقب دعم الغرب لأوكرانيا.. ولا اتصال مرتقباً مع ترامب

روسيا: نراقب دعم الغرب لأوكرانيا.. ولا اتصال مرتقباً مع ترامب
المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوفالمصدر: تاس
إرم نيوز
إرم نيوز
16 يوليو 2025، 10:13 ص

ذكرت وكالات أنباء  روسية اليوم الأربعاء نقلًا عن الكرملين، أن توريد الغرب أسلحة لأوكرانيا يأتي على رأس جدول الأعمال بالنسبة لموسكو، وأنه يراقب هذه المسألة بدقة، كما استبعد إجراء مكالمة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب.

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 وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن توريد الأسلحة لأوكرانيا عمل تجاري، وإن بعض الدول الأوروبية ستدفع ثمن هذه الأسلحة، بحسب "رويترز".

وأضاف أن من غير المخطط إجراء مكالمة هاتفية جديدة بين  بوتين وترامب، لكن يمكن ترتيبها سريعًا.

 

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