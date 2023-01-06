"واتساب" يضيف خدمة لتجاوز الحجب في دول مثل إيران
أعلن ويل كاثكارت مدير تطبيق واتساب، الخميس، عن إضافة خدمة جديدة تسمح باستخدام التطبيق في البلدان التي تحجبه مثل إيران.
وكتب كاثكارت في سلسلة تغريدات له عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، أن الإصدار المحدث من هذا التطبيق يوفر خيارا يمكّن المستخدمين في دول مثل إيران، تجاوز الحظر.
وقال: "بينما احتفل الكثير منا بإرسال رسائل إلى أحبائنا عبر واتساب، إلا أن هناك ملايين الأشخاص في إيران وأماكن أخرى لا يزالون محرومين من الحق في الاتصال بحرية".
وأوضح أنه "اعتبارا من اليوم سنبدأ الاتصال بـ WhatsApp عبر الوكيل للمستخدمين"، مؤكدا أن "هذا يسمح للناس بالاتصال بالواتساب من خلال الخوادم التي أنشأها المتطوعون والمنظمات للتواصل بحرية".
وفي سياق متصل، رأى موقع "ديجياتو" الإيراني المتخصص بأخبار التكنولوجيا، أنه "لا يوجد الكثير من المعلومات حول فعالية الإصدار المحدّث من واتساب لتجاوز الحظر، وقد يواجه المستخدمون داخل إيران مشاكل في تحديث نظامهم".
ومنعت السلطات الإيرانية مواطنيها من الوصول إلى واتساب وانستغرام بعد أيام من اندلاع الاحتجاجات الشعبية المناهضة للنظام على خلفية وفاة الشابة الكردية مهسا أميني على أيدي شرطة الأخلاق في طهران منتصف أيلول/ سبتمبر 2022.
واضطر بعض الإيرانيين إلى اللجوء إلى برامج تجاوز الحجب والقيود المعروفة بـ"VPN" للوصول إلى المنصات الاجتماعية المحجوبة من قبل السلطات.
والخدمة التي أعلن عنها تطبيق "واتساب" كان قد قدمها تطبيق "تلغرام" للتواصل الاجتماعي والذي تعرض هو الآخر للحجب من قبل السلطات الإيرانية منذ أبريل/ نيسان 2018 بعد احتجاجات على خلفية سوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في عهد الرئيس السابق حسن روحاني.
وكانت الحكومة الإيرانية حددت في 7 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، مهلة 10 أيام لشركة "ميتا" بهدف فتح مكتب لها في طهران مقابل إزالة الحجب عن واتساب وانستغرام.