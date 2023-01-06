"واتساب" يضيف خدمة لتجاوز الحجب في دول مثل إيران

وكتب كاثكارت في سلسلة تغريدات له عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، أن الإصدار المحدث من هذا التطبيق يوفر خيارا يمكّن المستخدمين في دول مثل إيران، تجاوز الحظر.

وقال: "بينما احتفل الكثير منا بإرسال رسائل إلى أحبائنا عبر واتساب، إلا أن هناك ملايين الأشخاص في إيران وأماكن أخرى لا يزالون محرومين من الحق في الاتصال بحرية".

وأوضح أنه "اعتبارا من اليوم سنبدأ الاتصال بـ WhatsApp عبر الوكيل للمستخدمين"، مؤكدا أن "هذا يسمح للناس بالاتصال بالواتساب من خلال الخوادم التي أنشأها المتطوعون والمنظمات للتواصل بحرية".