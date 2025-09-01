logo
العالم

بوتين يجتمع بالرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في الصين

بوتين يجتمع بالرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في الصين
بوتين ومسعود بزشكيانالمصدر: منصة إكس
إرم نيوز
إرم نيوز
01 سبتمبر 2025، 2:15 م

التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الإثنين نظيره الإيراني مسعود بزشكيان على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في الصين، وفق ما أعلن الكرملين.

وقال الكرملين عبر تلغرام "فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يبدآن اجتماعا ثنائيا"، مرفقا الخبر بفيديو يظهر الرجلين يتصافحان. وكانت الرئاسة الروسية أوضحت في وقت سابق أن هذا الاجتماع سيركز خصوصا على برنامج طهران النووي.

إلى ذلك، قالت الرئاسة التركية إن الرئيس رجب طيب أردوغان عبر لنظيره الإيراني مسعود بزشكيان اليوم الاثنين عن اعتقاده بأن استمرار طهران في المحادثات النووية مفيد، وقال إن تركيا ستواصل دعم إيران في هذا الشأن.

ونقل بيان للرئاسة عن أردوغان قوله خلال اجتماع على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في الصين إن التعاون بين البلدين، وخاصة في مجال الطاقة، يعود بالنفع على البلدين.

