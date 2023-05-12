المنافس الرئيسي لأردوغان يرتدي سترة مضادة للرصاص في تجمع انتخابي

ارتدى كمال قليجدار أوغلو، أبرز منافسي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الانتخابات القادمة، سترة واقية من الرصاص في تجمع انتخابي، الجمعة، قبل يومين من الانتخابات الرئاسية التركية.

جاء ذلك استجابةً لما قال مصدر في الحزب إنها معلومات تفيد باحتمال تعرضه لهجوم.

وأظهرت لقطات مصورة أن أفراد حراسة قليجدار أوغلو حملوا أسلحة نارية وصعدوا إلى المسرح معه أثناء إلقاء كلمته، وذلك في أول ظهور لهذا المستوى من الحماية أثناء حملته الانتخابية.