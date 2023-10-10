الخارجية الروسية تتهم أمريكا بعرقلة التسوية في الشرق الأوسط

واعتبر فيرشينين، أن "عمل رباعية الشرق الأوسط تم عرقلته من قبل الأمريكيين في السنوات الأخيرة".

وأضاف "نحن مستعدون لأي عمل أو مشاورات، لكن فك الجمود عن عمل آلية (الرباعية الدولية) لا تريدها الأطراف المتضمنة فيها، وفي مقدمتها الأمريكيون، يبدو واضحًا".

وتابع نائب الوزير الروسي "نعتقد أن الأمم المتحدة والأمين العام ورئيس مجلس الأمن الدولي، وهو البرازيل حاليًّا، يمكن أن يلعبوا دورًا مفيدًا ونشطًا إلى حد ما في محاولة إيجاد طريقة للتغلب على الصراع".

واللجنة الرباعية الدولية حول الشرق الأوسط تضم كلًا من روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي والأمم المتحدة وتم تأسيسها في العام 2002 نتيجة لتصاعد الصراع في الشرق الأوسط، وكان هدفها الإشراف على عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.