يديعوت أحرونوت: خطوة إيرانية مفاجئة لخفض التوتر مع واشنطن
قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إنه في أعقاب تصاعد التوترات مع الولايات المتحدة وإسرائيل، بدأت إيران تظهر علامات التراجع عن التصعيد، وذلك في خطوة مفاجئة يمكن أن تخفف التوترات مع واشنطن.
وأوضحت أن إيران أوقفت هجمات الميليشيات الموالية لها على الأهداف الأمريكية في العراق وسوريا، وخفضت مخزونها من المواد النووية التي تصلح للاستخدام في صنع الأسلحة النووية، كما أعادت نشر قواتها في سوريا.
وتساءلت الصحيفة العبرية عن التفسير المناسب للتصعيد المتزامن في هجمات حزب الله الموالي لإيران على شمال إسرائيل، ولماذا لا تتراجع التوترات على الحدود الشمالية بدلاً من أن تتفاقم؟ إذا كانت إيران خائفة حقاً من اتساع رقعة الحرب، وهو ما يعكس المدى الحقيقي للمأزق الذي يجد حزب الله نفسه فيه حالياً، وفقًا للصحيفة.
وبينت أنه لا شك أن الحل الأمثل بالنسبة للحزب وحليفته إيران يكمن في الضغط بقوة من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، ومع ذلك، لا يبدو أن إسرائيل ستسمح لزعيم الحزب حسن نصر الله بالخروج بسهولة من مأزقه المتزايد.
ونقلت الصحيفة عن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت قوله أخيرًا، إن إسرائيل ستكثف عملياتها العسكرية في الشمال، إذا تم التوصل لوقف إطلاق نار مؤقت في غزة.
وأشارت إلى أن القادة الإيرانيين أدركوا الآن أن هجمات حزب الله، على الرغم من أنها استهدفت تقريباً كل قواعد الجيش الإسرائيلي في الشمال، أثبتت عدم فعاليتها في وقف التقدم الإسرائيلي في غزة أو حتى الحد من الهجمات الاسرائيلية في لبنان.
ونوهت الصحيفة بأن طهران تخشى الآن من أن تؤدي هجمات حزب الله عبر الحدود إلى شن هجوم إسرائيلي واسع النطاق من شأنه أن يلحق ضرراً كبيراً بقدرات الحزب، الذي يعتبر الأكثر أهمية لإيران مقارنة بميلشياتها الأخرى.
وأضافت أنه بالنظر إلى أهمية الحفاظ على برنامجها النووي، ترى إيران أن خيار التخلي عن حركة حماس سيكون ثمناً معقولاً بالنسبة لها، مبينة أنه كلما تصاعدت وتيرة الاشتباكات بين إسرائيل وحزب الله، كان الذعر أكبر في طهران.
ورجحت أن الإستراتيجية الإسرائيلية تسعى حاليًا إلى تكثيف الهجمات في الشمال ليس فقط لإلحاق ضرر بحزب الله وزيادة التوتر بينه وبين الشعب اللبناني، ولكن أيضًا بهدف دق إسفين بين نصر الله والملالي في طهران.