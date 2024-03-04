يديعوت أحرونوت: خطوة إيرانية مفاجئة لخفض التوتر مع واشنطن

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إنه في أعقاب تصاعد التوترات مع الولايات المتحدة وإسرائيل، بدأت إيران تظهر علامات التراجع عن التصعيد، وذلك في خطوة مفاجئة يمكن أن تخفف التوترات مع واشنطن.

وأوضحت أن إيران أوقفت هجمات الميليشيات الموالية لها على الأهداف الأمريكية في العراق وسوريا، وخفضت مخزونها من المواد النووية التي تصلح للاستخدام في صنع الأسلحة النووية، كما أعادت نشر قواتها في سوريا.