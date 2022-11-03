احتفاء بالشاب الذي منع المسلح من اغتيال عمران خان (فيديو)
شهدت باكستان احتفاء واسعًا بالشاب الذي منع مسلحًا من إطلاق النار بشكل مباشر على رئيس الوزراء السابق عمران خان بهدف اغتياله.
وتدخل الشاب لمنع المسلح من إطلاق النار بالشكل المناسب على عمران خان، وهو ما نجح به ليصبح "بطلًا قوميًا"، بحسب وصف ناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
والتف حشد كبير من المواطنين حول الشاب المنقذ للاحتفال معه بعمله "البطولي" حسب وصف البعض، بعدما نجح في إنقاذ حياة خان.
وأصيب عمران خان، اليوم الخميس، إصابة طفيفة، في ساقه؛ جراء إطلاق نار استهدف موكبه، شرق البلاد.
وذكر عضو في حزب حركة الإنصاف الباكستانية، الذي يتزعمه خان، أن عددا من زملائه أصيبوا أيضا وسط أنباء عن مقتل أحدهم.
وقال أسد عمر أحد مساعدي رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان: "فتح رجل النار من سلاح آلي وأصيب عدة أشخاص. كما أصيب عمران خان".
ونُقل عمران خان، لاعب الكريكت السابق، إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وكان عمران خان البالغ من العمر 70 عاما يقود مسيرة احتجاجية صوب إسلام أباد؛ للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة.
وأدان رئيس الوزراء شهباز شريف حادث إطلاق النار وأمر وزير الداخلية بفتح تحقيق على الفور.