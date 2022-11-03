احتفاء بالشاب الذي منع المسلح من اغتيال عمران خان (فيديو)

وأصيب عمران خان، اليوم الخميس، إصابة طفيفة، في ساقه؛ جراء إطلاق نار استهدف موكبه، شرق البلاد.

وذكر عضو في حزب حركة الإنصاف الباكستانية، الذي يتزعمه خان، أن عددا من زملائه أصيبوا أيضا وسط أنباء عن مقتل أحدهم.

وقال أسد عمر أحد مساعدي رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان: "فتح رجل النار من سلاح آلي وأصيب عدة أشخاص. كما أصيب عمران خان".

ونُقل عمران خان، لاعب الكريكت السابق، إلى المستشفى لتلقي العلاج.