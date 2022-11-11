المئات يتظاهرون في إيران إحياء ليوم "الجمعة الدامي"

تظاهر مئات الرجال في محافظة سيستان بلوشستان الإيرانية، اليوم الجمعة، وفق ما أظهرته تسجيلات مصوّرة انتشرت على الإنترنت، بعد 6 أسابيع على مقتل العشرات في حملة أمنية نفّذتها السلطات في المنطقة بحسب مجموعات حقوقية.

وقتلت قوات الأمن الإيرانية أكثر من 90 شخصًا عندما فتحت النار على المشاركين في تظاهرات خرجت بعد صلاة، الجمعة، في 30 أيلول/سبتمبر، في زاهدان، عاصمة سيستان بلوشستان الواقعة على الحدود الجنوبية الشرقية لإيران مع باكستان، وفق ما ذكرته منظمة "حقوق الإنسان في إيران" ومقرها أوسلو.

وجاءت بعد أسبوعين على اندلاع احتجاجات في أنحاء إيران إثر وفاة مهسا أميني (22 عامًا) بعدما أوقفتها شرطة الأخلاق بتهمة خرق قواعد اللباس الصارمة المفروضة على النساء في الجمهورية الإسلامية.

وبينما انطلقت التظاهرات في البداية نتيجة الغضب السائد حيال قواعد اللباس المطبقة على النساء، تحوّلت لاحقًا إلى حراك أوسع ضد النظام الديني الممثل بالمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.