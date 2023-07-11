وزيرة النقل الإسرائيلية: إغلاق المتظاهرين مطار بن غوريون الدولي تنمر وإجرام
هاجمت وزيرة النقل الإسرائيلية، ميري ريغف، المظاهرات في إطار "يوم المعارضة"، قائلة إن الحواجز غير قانونية، وهذا يعد تنمرًا وإجرامًا.
وأضافت "لا يمكن إعاقة حرية حركة المرأة التي ستلد بالوصول إلى المستشفى، وكذلك الأمر بالنسبة للمرضى.. هذا انتهاك للنظام العام والديمقراطية"، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
وتابعت "لا أحد فوق القانون.. إغلاق الطرق السريعة وإحراق الإطارات، وإغلاق مطار بن غوريون الدولي، والكتابة على الجدران، حقيقة لا يمكننا تحملها، وإذا لم تعرف المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف ميارا كيفية حلها، فعليها الاستقالة.. إنها تعطي غطاء للفوضى التي لا يمكن قبولها".
وشارك الآلاف في مظاهرة جرت بمطار بن غوريون الدولي، وفي العديد من المناطق الأخرى، ما أسفر عن اعتقال 66 متظاهرًا لغاية الآن.
بدوره، قال رئيس حزب "المعسكر الرسمي"، بيني غانتس، الذي جاء إلى المظاهرة عند تقاطع كابلان في تل أبيب: "لن تكون هناك مفاوضات حول خطة الإصلاح القضائي حتى يرمي نتنياهو كل شيء". مؤكدًا "لا يمكن للشرطة استخدام العنف".
وفي الوقت نفسه، قالت حركة "قوة كابلان" الاحتجاجية: "قررت المستشارة القانونية للحكومة أنه مسموح لها بالتظاهر في المبنى رقم 3. لذلك وصلوا فقط إلى أمام صالة الطيران القادمة، وانضموا إلى التظاهرة. والعديد من المتظاهرين موجودون هنا بالفعل، والتدفق على قدم وساق".
من جهتها، أقامت الشرطة الإسرائيلية حواجز واسعة عند مدخل مطار بن غوريون الدولي، بسبب التظاهرة الرسمية التي انطلقت في تمام الساعة 4:00 مساءً. وصل بالفعل آلاف المتظاهرين، وفحصت الشرطة كل من يقترب من المنطقة، والتحقق مما إذا كان متظاهرًا أم راكبًا. ونظرًا لوجود الحواجز، لم يتمكن المتظاهرون الذين يقودون سياراتهم من المرور إلى المبنى رقم 3، وتمكن الركاب فقط الذين يملكون تذكرة سفر من المرور.
من جانبه، قال المفوض العام للشرطة، يعقوب شبتاي، "أنا أقدر أن الحدث سيمر بسلام. سوف نسمح بالاحتجاج كما كنا نفعل. لكن إذا لم يلتزم المتظاهرون بالتعليمات، عندها سيتم استخدام القوة من قبل رجال الشرطة، وسوف يتم تحويلهم للتحقيق".
وانطلقت صباح اليوم الثلاثاء، مظاهرات ومسيرات في مناطق مختلفة في إسرائيل، وذلك احتجاجًا على خطة الحكومة الإسرائيلية إضعاف الجهاز القضائي، وتقويض صلاحيات المحكمة العليا الإسرائيلية، ومصادقة الكنيست بالقراءة الأولى على مشروع قانون "عدم المعقولية" المثير للجدل، والذي يحد من صلاحيات المحمة العليا الإسرائيلية.