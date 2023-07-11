وزيرة النقل الإسرائيلية: إغلاق المتظاهرين مطار بن غوريون الدولي تنمر وإجرام

بدوره، قال رئيس حزب "المعسكر الرسمي"، بيني غانتس، الذي جاء إلى المظاهرة عند تقاطع كابلان في تل أبيب: "لن تكون هناك مفاوضات حول خطة الإصلاح القضائي حتى يرمي نتنياهو كل شيء". مؤكدًا "لا يمكن للشرطة استخدام العنف".

وفي الوقت نفسه، قالت حركة "قوة كابلان" الاحتجاجية: "قررت المستشارة القانونية للحكومة أنه مسموح لها بالتظاهر في المبنى رقم 3. لذلك وصلوا فقط إلى أمام صالة الطيران القادمة، وانضموا إلى التظاهرة. والعديد من المتظاهرين موجودون هنا بالفعل، والتدفق على قدم وساق".

من جهتها، أقامت الشرطة الإسرائيلية حواجز واسعة عند مدخل مطار بن غوريون الدولي، بسبب التظاهرة الرسمية التي انطلقت في تمام الساعة 4:00 مساءً. وصل بالفعل آلاف المتظاهرين، وفحصت الشرطة كل من يقترب من المنطقة، والتحقق مما إذا كان متظاهرًا أم راكبًا. ونظرًا لوجود الحواجز، لم يتمكن المتظاهرون الذين يقودون سياراتهم من المرور إلى المبنى رقم 3، وتمكن الركاب فقط الذين يملكون تذكرة سفر من المرور.