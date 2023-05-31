ماكرون يطالب بضمانات أمنية "ملموسة وموثوقة" لأوكرانيا في "الناتو"

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، إن على الغرب أن يقدم "ضمانات أمنية ملموسة وذات مصداقية لأوكرانيا" من خلال "طموح أكبر" مما كان عليه حتى الآن.

وأضاف الرئيس الفرنسي في منتدى "غلوبسيك" في براتيسلافا: "سيكون هذا موضوع نقاشات جماعية في الأسابيع المقبلة" بحلول قمة الناتو في تموز/يوليو في فيلنيوس.