"روسيا قوة كبيرة جداً".. ترامب يوجه نصيحة لزيلينسكي بعد قمة ألاسكا

وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، نصيحة إلى نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بعد اختتام قمة ألاسكا التي جمعته بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ونصح الرئيس الأمريكي، في حديثه خلال مقابلة عبر قناة "فوكس نيوز"، زيلينسكي بإبرام اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وقال ترامب رداً على سؤال بشأن نصيحته لزيلينسكي: "نعم، عليك التوصل لاتفاق. روسيا قوة كبيرة للغاية... وهم جنود عظماء".

وعن حديثه، خلال القمة، بشأن عقد اجتماع يضم بوتين وزيلينسكي في موسكو أضاف: "حسنًا، كلاهما يريدني أن أكون هناك، وسوف أكون هناك".

وكان زيلينسكي قد طالب في وقت سابق، في تدوينة عبر حسابه بمنصة "إكس"، تزامناً مع قمة ترامب وبوتين، روسيا بأن توقف الحرب التي بدأتها بنفسها.

وقال: "في يوم المفاوضات، يُمارس الروس القتل أيضًا. وهذا يُشير إلى الكثير. ناقشنا مؤخرًا مع الولايات المتحدة والأوروبيين ما يُمكن أن يُجدي نفعًا. الجميع بحاجة إلى نهاية عادلة للحرب".

وتابع: "أوكرانيا مستعدة للعمل بأقصى قدر ممكن من الفعالية لإنهاء الحرب، ونعتمد على موقف قوي من أمريكا. كل شيء يعتمد على هذا - أن يُراعي الروس القوة الأمريكية. لا شك في ذلك - القوة".

وعن خطوته المزمعة، قال: "نواصل التنسيق مع شركائنا في أوروبا. فارق التوقيت مع ألاسكا هو إحدى عشرة ساعة، لذا سيبدأ العمل غدًا مبكرًا للجميع في أوروبا. نستعد للمناقشات المقبلة".

واستطرد زيلينسكي: "يجب على روسيا أن تُنهي الحرب التي بدأتها بنفسها والتي تُطيل أمدها لسنوات. يجب أن تتوقف عمليات القتل. هناك حاجة إلى اجتماع للقادة - على الأقل، أوكرانيا وأمريكا وروسيا".

وشدد على أنه "بهذه الصيغة تحديدًا يُمكن اتخاذ قرارات فعّالة. هناك حاجة إلى ضمانات أمنية. هناك حاجة إلى سلام دائم. الجميع يعرف الأهداف الرئيسية. أود أن أشكر كل من يُساهم في تحقيق نتائج حقيقية".