البيت الأبيض: لا مؤشر على ضلوع روسيا في انقلاب النيجر

قال البيت الأبيض، الثلاثاء، إنه ليس لديه ما يشير إلى ضلوع روسيا في انقلاب النيجر، وإن الولايات المتحدة لم تغير قرارها بشأن وجودها في الدولة الواقعة غرب أفريقيا.

وأطاح مجلس عسكري برئيس النيجر المنتخب ديمقراطيا محمد بازوم وحكومته، الأربعاء الماضي، في سابع انقلاب عسكري في أقل من ثلاث سنوات في منطقة غرب أفريقيا ووسطها.