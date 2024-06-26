تجنّب "الانتقام الروسي".. سر مسارعة واشنطن للتواصل مع موسكو

رأى خبراء روس، أن الاتصال الهاتفي الذي أجراه وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن مع نظيره الروسي أندريه بيلوسوف، جاء "لتهدئة التوترات التي ربما كانت ستقود لصدام مباشر بين البلدين".

وجاء الاتصال، بعد قصف أوكراني لشاطئ في شبه جزيرة القرم بصاروخ أمريكي الصنع.

وأشار الخبراء، إلى أن "واشنطن قلقة من رد فعل موسكو لذلك حاولت بالاتصال التنصل من مسؤوليتها عن قصف المدنيين الروس".

وأجرى أوستن مكالمة هاتفية مع بيلوسوف بحثا خلالها الوضع في أوكرانيا، فيما حذر بيلوسوف من تصعيد محتمل نتيجة تزويد القوات الأوكرانية بأسلحة أمريكية.