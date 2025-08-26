إيران تشترط ضمانات أمنية لاستئناف المفاوضات النووية مع واشنطن

أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الثلاثاء، أن طهران مستعدة لاستئناف المفاوضات النووية مع واشنطن، شريطة حصولها على ضمانات بعدم شن أي هجمات عسكرية عليها خلال فترة التفاوض.

وقال عراقجي لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا"، "نحن مستعدون لاستئناف المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة شرط تقديم ضمانات بعدم شن أي هجمات عسكرية خلال فترة التفاوض".

وعند سؤاله عن الدخول في مفاوضات مباشرة، قال عراقجي "إن بلاده لن تُجري أي مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة"، مبيناً أن هذا الموقف يعكس رغبة إيران في حماية مصالحها الوطنية، وضمان عدالة أي حوار مستقبلي حول الملف النووي، مؤكداً أن أي محاولة للضغط العسكري لن تؤدي إلى تسوية سياسية بل قد تعرقل أي مفاوضات.

وشدد عراقجي على ضرورة أن تكون المفاوضات "عادلة ومنصفة"، مضيفًا: "يجب أن نتأكد أن الطرف الآخر يأتي إلى الطاولة من أجل حوار عادل قائم على المصالح المشتركة، لا من أجل تحقيق ما عجز عن تحقيقه بالقوة العسكرية."

تصريحات عراقچي جاءت في وقت تشدد فيه فرنسا، وألمانيا، وبريطانيا، على خيار تفعيل "آلية الزناد" لإعادة فرض العقوبات الأممية على إيران.

وفي اليوم نفسه، التقى ممثلو طهران بالدول الأوروبية الثلاث في جنيف، لكن الاجتماع انتهى دون نتائج ملموسة وسط استمرار الخلاف حول الملف النووي.

المقاومة بالصواريخ لا بالمفاوضات

وقال عراقجي إن إيران قاومت إسرائيل بالصواريخ لا عبر التفاوض، موجّهًا رسالة إلى دول المنطقة: "كلما منحتم إسرائيل تنازلات أكثر، زادت في عدوانها."

وأشار إلى أن الوضع في سوريا تغيّر جذريًا، قائلا: إن "الحكومة الحالية في دمشق تختلف كثيراً عن حكومة بشار الأسد السابقة، لكن المفارقة أن مساحات أكبر من الأراضي السورية، اليوم، تحت الاحتلال."

كما اتهم إسرائيل بأنها قصفت، بشكل كامل، البنية العسكرية للحكومة السورية الجديدة، وتسعى إلى تكرار السيناريو ذاته في لبنان من خلال محاولة نزع سلاح قوى "المقاومة".