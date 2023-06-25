كندا تفتح تحقيقًا في انفجار الغواصة "تيتان"

تُحقق السلطات الكندية في حادثة انفجار الغواصة "تيتان" للوصول إلى ما حدث وإلى إمكانية "خفض فرص أو خطر وقوع أحداث كهذه في المستقبل"، وفقًا لرئيسة مجلس سلامة النقل الكندي، كاثي فوكس.

وكان اختفاء الغواصة قرب حطام "تايتانيك" وعلى متنها خمسة أشخاص، أطلَقَ عملية بحث شاركت فيها دول عدة.

ونقلت "رويترز" عن كاثي فوكس قولها: "نعرف بأن الجميع يرغب بإجابات، خصوصًا العائلات والعامة". ويمكن للتحقيق الكامل أن يستغرق ما بين 18 شهرًا إلى عامين.