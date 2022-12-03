أسانغ يقدم طعنًا لدى محكمة أوروبية لمنع تسليمه لأمريكا

ومنحت بريطانيا الضوء الأخضر لتسليمه، لكنه قدم طعنا لدى المحكمة العليا في لندن، مع توقع عقد أول جلسة في أوائل العام المقبل.

ورفع فريقه القانوني أيضا قضية على بريطانيا في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي يُحتمل أن تأمر بمنع تسليمه.

وقال بيان صادر عن المحكمة "نؤكد أننا تسلمنا طلبا".

وقال جابرييل شيبتون شقيق أسانغ لرويترز في وقت سابق هذا الأسبوع إنه يعتقد أن السلطات الأمريكية ترغب في تفادي عرض القضية على المحكمة الأوروبية، إذ إن وسائل الإعلام الأوروبية والشعوب الأوروبية أكثر تعاطفا مع قضيته من البريطانيين أو الأمريكيين.