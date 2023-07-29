بلينكن يتحدث إلى رئيس النيجر المعزول ويؤكد دعم واشنطن الحازم

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، يوم السبت، إنه تحدث إلى رئيس النيجر المعزول، محمد بازوم، وأكد له دعم واشنطن الثابت.

وذكر بلينكن، في تغريدة على موقع "تويتر"، أنه تحدث أيضا إلى الرئيس السابق للبلد الإفريقي، محمدو إسوفو، بشأن ما يجري في البلاد.

وتابع أن ما قام بضعة أشخاص في النيجر صار يهدد تقديم مساعدات أمريكية للنيجر بمئات الملايين من الدولارات، قائلا إن واشنطن ستعمل على استعادة المسار الدستوري.

وكان الحرس الرئاسي في النيجر، قد انقلب على الرئيس بازوم وحاصره في مقر الإقامة بالعاصمة نيامي، ثم أذعن الجيش للتحرك العسكري الذي قوبل بتنديد غربي واسع.