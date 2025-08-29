موسكو: وصف ماكرون لبوتين بـ"الغول" غير لائق

قالت موسكو إن تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن نظيره الروسي فلاديمير بوتين حين وصفه بأنه "غول على أبوابنا" لا تيلق برجل دولة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا لصحفيين في موسكو إن ماكرون يدلي باستمرار بتصريحات غريبة تتجاوز أحيانا حدود اللياقة حتى تحولت إلى مستوى "متدن من الإهانات".

وأضافت "هذا لا يليق برئيس دولة".

وكان ماكرون، الذي تنتقده روسيا كثيراً بسبب مواقفه من أوكرانيا، أدلى بهذا التصريح في مقابلة الأسبوع الماضي.