اشتباكات في روستوف وفاغنر تواصل الزحف نحو موسكو
أقر رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين، اليوم السبت، بصعوبة الوضع في العاصمة الروسية، فيما يواصل مقاتلو مجموعة فاغنر زحفهم على ما يبدو نحو المدينة من جنوب البلاد، وسط أنباء عن وقوع اشتباكات مسلحة في روستوف بين عناصر فاغنر وقوات شيشانية.
وطلب سوبيانين من السكان عدم القيام برحلات في أنحاء المدينة قدر الإمكان؛ نظرا لإعلان عملية لمكافحة الإرهاب، قائلا إن الوضع "صعب"، وفق ما نقلته وكالة رويترز.
وأعلن رئيس البلدية أن يوم الإثنين القادم سيكون عطلة رسمية مع بعض الاستثناءات، وذلك من أجل "تقليل المخاطر".
من جانبها، أعلنت سلطات منطقة ليبيتسك أنّ مقاتلين من مجموعة فاغنر دخلوا هذه المنطقة الواقعة على بُعد حوالي 400 كيلومتر جنوب موسكو، لتؤكّد بذلك تقدمّ هؤلاء المتمرّدين نحو العاصمة الروسية.
وقال حاكم المنطقة إيغور أرتامونوف، على تطبيق تلغرام، إنّ عناصر فاغنر "يتحرّكون على أراضي منطقة ليبيتسك".
وعزّزت السلطات الإجراءات الأمنية في موسكو، حيث فُرض "نظام عملية لمكافحة الإرهاب".
وأظهرت صور على شبكات التواصل ومواقع إخبارية مركبات عسكرية تسير في موسكو قرب وزارة الدفاع وأخرى متوقفة أمام مجلس النواب، على مسافة عشرات الأمتار من الكرملين.
كما فرضت منطقة كالوغا الواقعة جنوب موسكو قيوداً على التنقّل، كما أعلن حاكمها عصر السبت. وتقع عاصمة كالوغا على بُعد 180 كيلومترا عن موسكو.
وفجّر بريغوجين قنبلته، الجمعة، في سلسلة رسائل صوتية أكّد فيها أنّ الجيش الروسي قصف مواقع خلفية لقواته ممّا أسفر عن مقتل "عدد كبير جداً" من مقاتليه.
لكنّ وزارة الدفاع الروسية ردت بأن رسائل بريغوجين لا تتّفق مع الواقع، وتشكّل استفزازا.