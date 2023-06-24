اشتباكات في روستوف وفاغنر تواصل الزحف نحو موسكو

أقر رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين، اليوم السبت، بصعوبة الوضع في العاصمة الروسية، فيما يواصل مقاتلو مجموعة فاغنر زحفهم على ما يبدو نحو المدينة من جنوب البلاد، وسط أنباء عن وقوع اشتباكات مسلحة في روستوف بين عناصر فاغنر وقوات شيشانية.

وطلب سوبيانين من السكان عدم القيام برحلات في أنحاء المدينة قدر الإمكان؛ نظرا لإعلان عملية لمكافحة الإرهاب، قائلا إن الوضع "صعب"، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

وأعلن رئيس البلدية أن يوم الإثنين القادم سيكون عطلة رسمية مع بعض الاستثناءات، وذلك من أجل "تقليل المخاطر".