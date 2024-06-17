الأول منذ الحرب الباردة.. روسيا تحاكم صحفيا أمريكيا بتهمة التجسس
قالت محكمة في مدينة يكاترينبورج، اليوم الإثنين، إن روسيا ستحاكم الصحفي الأمريكي المحتجز إيفان جيرشكوفيتش بتهمة التجسس خلف أبواب مغلقة في وقت لاحق من الشهر، وبذلك يكون المتهم أول صحفي أمريكي يعتقل بتهم التجسس في روسيا منذ الحرب الباردة قبل أكثر من ثلاثة عقود، وفق ما اوردته "رويترز".
وينفي جيرشكوفيتش اتهامات بجمع معلومات لصالح وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه). وألقى جهاز الأمن الاتحادي القبض عليه في 29 مارس آذار 2023 في مطعم بمدينة يكاترينبورج في منطقة جبال الأورال بتهم تجسس تصل عقوبتها إلى السجن 20 عاما.
وقالت محكمة منطقة سفيردلوفسك: "بحسب سلطات التحقيق، جمع الصحفي الأمريكي في صحيفة وول ستريت جورنال، جيرشكوفيتش، بناء على تعليمات من وكالة المخابرات المركزية في مارس 2023، معلومات سرية في منطقة سفيردلوفسك حول أنشطة مؤسسة جيه.إس.سي إن.بي.كيه أورالفاجونزافود الدفاعية لإنتاج وإصلاح العتاد العسكري".
وأضافت المحكمة: "ستتم الإجراءات خلف أبواب مغلقة"، وذكرت أن الجلسة الأولى ستعقد في 26 يونيو حزيران.
ووصف البيت الأبيض الاتهامات بأنها "سخيفة"، وقال الرئيس جو بايدن، إن احتجاز جيرشكوفيتش "غير قانوني على الإطلاق". وتنفي صحيفة "وول ستريت جورنال" أنه جاسوس ودعت إلى إطلاق سراحه فورا، وهو ما طلبته أسرته أيضا.