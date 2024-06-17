الأول منذ الحرب الباردة.. روسيا تحاكم صحفيا أمريكيا بتهمة التجسس

قالت محكمة في مدينة يكاترينبورج، اليوم الإثنين، إن روسيا ستحاكم الصحفي الأمريكي المحتجز إيفان جيرشكوفيتش بتهمة التجسس خلف أبواب مغلقة في وقت لاحق من الشهر، وبذلك يكون المتهم أول صحفي أمريكي يعتقل بتهم التجسس في روسيا منذ الحرب الباردة قبل أكثر من ثلاثة عقود، وفق ما اوردته "رويترز".

وينفي جيرشكوفيتش اتهامات بجمع معلومات لصالح وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه). وألقى جهاز الأمن الاتحادي القبض عليه في 29 مارس آذار 2023 في مطعم بمدينة يكاترينبورج في منطقة جبال الأورال بتهم تجسس تصل عقوبتها إلى السجن 20 عاما.